Сборная Саудовской Аравии проиграла команде Бельгии в товарищеском футбольном матче

ТАСС, 27 марта. Сборная Бельгии одержала крупную победу над командой Саудовской Аравии со счетом 4:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Брюсселе.

Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (13-я, 39-я минуты), Миши Батшуайи (77) и Кевин де Брейне (78).

Сборная Саудовской Аравии будет соперником россиян на групповом этапе чемпионата мира 2018 года. Команды сыграют в матче открытия турнира 14 июня в Москве на стадионе "Лужники". Также в группе A выступят сборные Египта и Уругвая. Бельгийцы сыграют в группе G с командами Англии, Панамы и Туниса.

Перед чемпионатом мира сборные Бельгии и Саудовской Аравии проведут еще по два товарищеских матча. Бельгийцы 6 июня встретятся с египтянами, 11 июня - с костариканцами. Сборная Саудовской Аравии 28 мая сыграет с итальянцами, 3 июня - с перуанцами.

В других матчах сборная Швеции проиграла команде Румынии - 0:1, поляки оказалась сильнее южнокорейцев - 3:2.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.