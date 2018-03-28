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СМИ: чемпион UFC Кормье завершит карьеру в следующем году

Спорт
28 марта, 1:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Американец, которому в марте исполнилось 39 лет, начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля

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ТАСС, 28 марта. Американский боксер Даниэль Кормье, который является действующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе, завершит карьеру в следующем году. Слова спортсмена приводит портал Bloodyelbow.com.

"Я не хочу терпеть какие-то неоправданные поражения под конец своей карьеры. Не собираюсь быть боксером, который пытается проверить себя на прочность. Еще давно мы вместе с семьей решили, что я закончу карьеру в возрасте 40 лет, жена говорила, что я не смогу уйти, но я подумал, что буду придерживаться первоначального плана", - сказал Кормье.

Американец, которому в марте исполнилось 39 лет, начал спортивную карьеру в качестве борца вольного стиля. В составе сборной США Кормье принимал участие в Олимпийских играх и чемпионате мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг. В 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.

На турнирах UFC в его послужном списке 21 победа и одно поражение, которое боксер потерпел от соотечественника Джона Джонса в июле 2017 года. В ноябре прошлого года Кормье защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, победив швейцарца Волкана Оздемира техническим нокаутом во втором раунде.

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