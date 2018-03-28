Футболист "Локомотива" Фарфан забил гол за сборную Перу в победном матче с исландцами

ТАСС, 28 марта. Сборная Перу по футболу одержала победу над командой Исландии со счетом 3:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в США.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ренато Тапиа (3-я минута), Рауль Руидиас (58) и нападающий московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан (75). У проигравших отличился Йон Гудни Фьолусон (22). Фарфан забил 23-й мяч за национальную команду в 76 матчах.

На чемпионате мира 2018 года команда Перу сыграет в группе С со сборными Франции, Дании и Австралии, исландцы встретятся в квартете D с аргентинцами, хорватами и нигерийцами.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.