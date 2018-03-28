Форвард "Далласа" Радулов забросил победную шайбу в матче НХЛ с "Филадельфией"

ТАСС, 28 марта. "Даллас" победил в овертайме "Филадельфию" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Александр Радулов забросил победную шайбу.

В составе победителей также отличились Радек Факса (11-я минута) и Бретт Ритчи (31), которому ассистировал Радулов. Победную шайбу россиянин забросил на 61-й минуте, на счету 31-летнего нападающего теперь 67 очков (27+40) в сезоне.

У гостей отличились Трэвис Конечны (17) и российский защитник Иван Проворов (23), который набрал 35 очков (14+21) в 77 матчах.

В турнирной таблице Западной конференции "Даллас" занимает 10-е место, набрав в 77 матчах 86 очков. "Филадельфия" идет седьмой на Востоке (90 очков после 77 игр).

В других матчах дня "Нэшвилл" дома победил "Миннесоту" в овертайме со счетом 2:1, а "Виннипег" на своей площадке выиграл в серии буллитов у "Бостона" - 5:4.