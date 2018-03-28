"Коламбус" победил "Эдмонтон" в матче НХЛ, проигрывая со счетом 0:3

ТАСС, 28 марта. "Коламбус" обыграл "Эдмонтон" со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева вели к 10-й минуте первого периода со счетом 3:0.

За "Эдмонтон" шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс (4-я минута), Коннор Макдэвид (7) и Дрейк Каджула (11). В составе "Коламбуса" хет-трик оформил Томас Ванек (13, 17, 36), по одному голу забили Бун Дженнер (22), Кэм Аткинсон (27) и Маркус Нутиваара (52). На 14-й минуте ворота соперника поразил российский нападающий Артемий Панарин, в активе которого также результативная передача. Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

Панарин набрал 71 очко (26 шайб + 45 передач) в нынешнем сезоне и стал пятым россиянином в истории НХЛ, которому удалось набрать не менее 70 очков в каждом из трех первых сезонов в заокеанской лиге. Ранее подобным достижением отметились Сергей Макаров (1989-1992), Сергей Федоров (1990-1993), Александр Овечкин (2005-2008) и Евгений Малкин (2006-2009).

21-летний канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид также отдал две передачи в матче с "Коламбусом" и теперь на его счету 102 очка (40+62) в нынешнем регулярном чемпионате. Он стал восьмым игроком в истории лиги, которому удалось в возрасте до 21 года набрать по 100 очков в двух сезонах.

"Эдмонтон" расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Западной конференции (74 очка в 77 матчах). "Коламбус" идет шестым на Востоке (91 очко после 77 игр).