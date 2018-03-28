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Китайский футбольный клуб "Цзянсу Сунин" уволил Капелло с поста главного тренера

Спорт
28 марта, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Причиной увольнения стали разногласия между итальянским специалистом и руководством команды

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ТАСС, 28 марта. Итальянец Фабио Капелло покинул пост главного тренера китайского футбольного клуба "Цзянсу Сунин". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу клуба.

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В первых трех турах чемпионата Китая клуб потерпел два поражения. У 72-летнего специалиста возникли разногласия с руководством "Цзянсу Сунин", что привело к увольнению.

Капелло возглавил "Цзянсу Сунин" в 2017 году, под его руководством клуб занял 12-е место в чемпионате Китая. Новым главным тренером назначен румын Космин Олэрою, который вывел клуб из ОАЭ "Аль-Ахли" в финал азиатской Лиги чемпионов в 2015 году.

Капелло был главным тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством российская команда впервые с 2002 года смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место.

Ранее специалист возглавлял итальянские "Милан" (1987, 1991-1996, 1997-1998), "Рому" (1999-2004) и "Ювентус" (2004-2006), испанский "Реал" (1996-1997, 2006-2007) и сборную Англии (2008-2012).

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