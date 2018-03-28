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Нападающий "Салавата Юлаева" Умарк признан лучшим форвардом второго раунда плей-офф КХЛ

Спорт
28 марта, 10:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Шведский хоккеист возглавляет гонку бомбардиров плей-офф турнира, набрав 17 очков

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Линус Умарк

Линус Умарк

© Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

ТАСС, 28 марта. Игрок "Салавата Юлаева" Линус Умарк признан лучшим нападающим второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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В семиматчевой серии против челябинского "Трактора" Умарк забросил две шайбы и сделал шесть результативных передач. Шведский нападающий возглавляет гонку бомбардиров плей-офф КХЛ с 17 очками. "Салават Юлаев" завершил сезон, уступив "Трактору" с общим счетом 3-4.

Лучшим вратарем стал голкипер петербургского СКА Микко Коскинен, который выиграл четыре из пяти матчей в серии с ярославским "Локомотивом" (4-1). Он отразил 97,06% бросков при коэффициенте надежности 0,81.

Лучшим защитником признан Ник Бэйлен из "Трактора", набравший шесть очков при показателе полезности "+8". Лучшим новичком стал нападающий "Трактора" Виталий Кравцов, набравший шесть очков, в том числе забросив победную шайбу в первом матче серии.

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