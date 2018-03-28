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Минспорт поддерживает идею проведения летней Универсиады в Свердловской области

Спорт
28 марта, 10:50 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 28, марта. /ТАСС

По мнению заместителя министра спорта РФ Павла Новикова, Универсиада даст толчок для развития спорта в регионе

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Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков

Заместитель министра спорта РФ Павел Новиков

© Владимир Гердо/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Министерство спорта РФ выступает за проведение летней Универсиады в Свердловской области. Об этом сообщил заместитель министра спорта РФ Павел Новиков на коллегии Министерства спорта Свердловской области в Екатеринбурге.

"Мы хотим провести здесь летнюю Универсиаду. Министерство спорта РФ эту идею поддерживает, и мы вам будет всецело помогать. В ближайшее время мы поставим этот вопрос перед руководством страны, если получим согласие, то будем вместе с вами готовиться", - сказал Новиков.

Он добавил, что проведение летней Универсиады даст толчок для развития спортивной отрасли в Свердловской области.

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