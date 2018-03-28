Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фанатов "Спартака" разместят на временных трибунах на матче с "Уралом" в Екатеринбурге

Спорт
28 марта, 11:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Встреча "Урал" - "Спартак" пройдет 15 апреля, реализовано около 20 тысяч билетов на игру

Поделиться
Материал из 1 страницы
"Екатеринбург Арена"

"Екатеринбург-Арена"

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Активных болельщиков футбольного клуба "Спартак" планируется разместить на временных трибунах "Екатеринбург- Арены" во время матча открытия стадиона 15 апреля против "Урала". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Урала".

Смотрите также

Церемония открытия "Екатеринбург-Арены" состоится 15 апреля перед игрой "Урал" - "Спартак"

Президент ФК "Урал" Иванов приятно потрясен состоянием поля на "Екатеринбург-Арене"

Первая игра на новом стадионе в Екатеринбурге состоится 1 апреля - в рамках 24-го тура чемпионата России местный "Урал" примет казанский "Рубин". Эта встреча станет первой тестовой для новой арены. Официальное открытие стадиона пройдет 15 апреля на матче 26-го тура чемпионата со "Спартаком".

"Активных болельщиков "Спартака" на матче открытия нового стадиона планируется разместить на временных трибунах, болельщиков "Урала" - на обычных. То же самое планируется на игре с "Рубином". Всего сейчас уже реализовано около 20 тысяч билетов на встречу со "Спартаком", - сказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Стадион "Екатеринбург-Арена" был введен в эксплуатацию в конце февраля. Реконструкция арены началась в 2015 году. Во время чемпионата мира арена будет вмещать 35 тыс. зрителей, после завершения турнира вместимость будет снижена до 23 тыс. человек. Стоимость реконструкции стадиона составила 12,7 млрд рублей.

Во время турнира в Екатеринбурге пройдут матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
2
МЧС заявило об отсутствии без вести пропавших после пожара в Кемерове
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
5
Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Число пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерове увеличилось до 76 человек
Темы дня
Новости партнеров