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Казань примет Матч звезд КХЛ 2019 года

Спорт
28 марта, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Среди кандидатов на проведение Недели звезд хоккея были Хельсинки, Омск и Магнитогорск

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Матч всех звезд КХЛ 2018 в Астане

Матч всех звезд КХЛ 2018 в Астане

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2019 году пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Мастер-шоу пройдет 19 января, Матч звезд - 20 января. Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), которые также проходят в рамках Недели звезд хоккея, состоятся в Нижнекамске. Матч звезд ЖХЛ запланирован на 12 января, Кубок вызова МХЛ - на 13 января.

Среди кандидатов на проведение Недели звезд хоккея в 2019 году были также Хельсинки, Омск и Магнитогорск.

Ранее Матчи звезд КХЛ принимали Минск, Санкт-Петербург, Рига, Челябинск, Братислава, Сочи, дважды Москва, а также Уфа и Астана. В 2009 и 2010 годах в Матче звезд встречались команды иностранных и российских хоккеистов, с 2011 по 2016 год - сборные Востока и Запада. В 2017 году в Уфе впервые был проведен мини-турнир между сборными дивизионов, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева. В этом году в Матче звезд, который проходил в Астане, победила команда дивизиона Тарасова. 

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