Казань примет Матч звезд КХЛ 2019 года

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2019 году пройдет в Казани. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Мастер-шоу пройдет 19 января, Матч звезд - 20 января. Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), которые также проходят в рамках Недели звезд хоккея, состоятся в Нижнекамске. Матч звезд ЖХЛ запланирован на 12 января, Кубок вызова МХЛ - на 13 января.

Среди кандидатов на проведение Недели звезд хоккея в 2019 году были также Хельсинки, Омск и Магнитогорск.

Ранее Матчи звезд КХЛ принимали Минск, Санкт-Петербург, Рига, Челябинск, Братислава, Сочи, дважды Москва, а также Уфа и Астана. В 2009 и 2010 годах в Матче звезд встречались команды иностранных и российских хоккеистов, с 2011 по 2016 год - сборные Востока и Запада. В 2017 году в Уфе впервые был проведен мини-турнир между сборными дивизионов, победителем которого стала команда дивизиона Чернышева. В этом году в Матче звезд, который проходил в Астане, победила команда дивизиона Тарасова.

Неделя звезд хоккея 2019 пройдет в Татарстане! #KHLAllStar pic.twitter.com/eOUhuVzQeH — КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.