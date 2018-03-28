Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ

Спорт
28 марта, 11:55 UTC+3

В следующем сезоне в чемпионате примут участие 25 команд

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение об исключении тольяттинской "Лады" и ханты-мансийской "Югры" из состава участников лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате. Согласно рейтингу, худшие клубы должны покинуть лигу. Рейтинг возглавляет СКА, на втором месте финский "Йокерит", на третьем - ЦСКА. Худшими за последние три года стали "Югра" и "Лада". Таким образом, следующий сезон КХЛ начнут 25 команд.

"Лада" и "Югра" заняли предпоследнее и последнее место соответственно в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и выходила в плей-офф в первых двух своих сезонах. "Лада" играла в КХЛ в сезонах-2008/09 и -2009/10, после чего из-за непредоставления в установленные сроки документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды, была исключена из лиги. С сезона-2014/15 тольяттинцы вновь выступали в КХЛ, однако в плей-офф не пробивались.

В мае прошлого года решением совета директоров КХЛ покинули новокузнецкий "Металлург" и хорватский "Медвешчак".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
4
"Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Жители Кемерова несут цветы, сдают кровь и помогают родным пострадавших
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров