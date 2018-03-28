"Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение об исключении тольяттинской "Лады" и ханты-мансийской "Югры" из состава участников лиги. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате. Согласно рейтингу, худшие клубы должны покинуть лигу. Рейтинг возглавляет СКА, на втором месте финский "Йокерит", на третьем - ЦСКА. Худшими за последние три года стали "Югра" и "Лада". Таким образом, следующий сезон КХЛ начнут 25 команд.

КХЛ ежегодно готовит комплексный анализ потенциала клубов. По итогам показателей 3-х лет был сформирован рейтинг. pic.twitter.com/MZzYducYn3 — КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.

"Лада" и "Югра" заняли предпоследнее и последнее место соответственно в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.

"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и выходила в плей-офф в первых двух своих сезонах. "Лада" играла в КХЛ в сезонах-2008/09 и -2009/10, после чего из-за непредоставления в установленные сроки документов, подтверждающих обеспечение финансирования основной команды, была исключена из лиги. С сезона-2014/15 тольяттинцы вновь выступали в КХЛ, однако в плей-офф не пробивались.

В мае прошлого года решением совета директоров КХЛ покинули новокузнецкий "Металлург" и хорватский "Медвешчак".

Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли «Лада» и «Югра». — КХЛ (@khl) 28 марта 2018 г.