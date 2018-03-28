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Шипов: перепады в игре Карякина не позволили ему одержать победу на турнире претендентов

Спорт
28 марта, 12:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

На соревнованиях в Берлине россиянин занял итоговое третье место

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перепады в игре российского гроссмейстера Сергея Карякина не позволили ему одержать победу на турнире претендентов. Такое мнение ТАСС высказал гроссмейстер, шахматный аналитик Сергей Шипов.

Карякин занял третье место на турнире претендентов, который завершился во вторник в Берлине. Победу одержал американец Фабиано Каруана, вторым стал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров.

"Турнир закончился закономерной победой американского шахматиста, подтвердившего свой высокий класс, - сказал Шипов. - В этом плане сенсации не случилось, но сюрпризом стало, как Каруана прибавил на финише, в последних двух партиях, после болезненного проигрыша Сергею Карякину. У каждого гроссмейстера бывает матч жизни, и то, что случилось с Фабиано - это знак свыше, не иначе".

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По мнению Шипова победить на турнире претендентов Карякину помешали спады в игре. "В последней партии Сергею не в чем себя упрекнуть - он все делал правильно. Карякин вообще сыграл достойно и проявил на турнире мужской характер, единственное, на что он может сетовать - стартовать надо было лучше. И этот рывок, эти четыре победы подряд не дались даром, в последней партии сил, свежести не хватило", - отметил гроссмейстер.

"Каруана провёл турнир ровнее и заслуженно победил, а Сергею перепады не позволили повторить успех предыдущего турнира претендентов", - добавил Шипов.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном и Каруаной будет состоять из 12 партий, он пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.

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