Песков: дипломатический бойкот рядом стран ЧМ-2018 в РФ не скажется на турнире

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Возможный дипломатический бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года в России со стороны руководства ряда стран после инцидента в Солсбери едва ли скажется на проведении этих соревнований. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае отказ официальных лиц посещать те ли иные мероприятия в рамках чемпионата мира по футболу вряд ли будет иметь какое-то негативное влияние на спортивный праздник в целом, потому что в чемпионате мира по футболу главное - не приезд чиновников или официальных представителей, главное - это игра команд", - сказал представитель Кремля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее объявила о том, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат в связи с ситуацией с отравлением в английском Солсбери 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также в СМИ появилась информация, что и некоторые другие западные страны собираются бойкотировать на дипломатическом уровне ЧМ-2018 в России из-за дела Скрипаля, в котором Великобритания обвиняет Москву.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

В чемпионате примут участие сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Португалии, Франции, Уругвая, Аргентины, Колумбии, Панамы, Сенегала, Марокко, Туниса, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии и Перу.