Гендиректор ФК "Динамо" будет назначен в течение двух недель

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Имя нового генерального директора футбольного клуба "Динамо" (Москва) будет объявлено в течение двух недель. Об этом журналистам сообщил председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский.

14 марта генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев был освобожден от должности.

"Новый генеральный директор будет назначен максимум в течение двух недель, минимум - в течение 10 дней. Это связано с чисто техническим нюансом", - сообщил Стржалковский.

"Я знаю, кто будет, хотя решаю не я. Хотя, конечно, без решения первого лица "Динамо" не назначается генеральный директор. Считаю, это правильно", - сказал Стржалковский, отказавшись комментировать информацию о том, что должность может занять генеральный директор хоккейного "Динамо" Сергей Федоров.

После ухода Муравьева клуб продолжает работу под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.