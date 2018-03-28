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Гендиректор ФК "Динамо" будет назначен в течение двух недель

Спорт
28 марта, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

14 марта генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев был освобожден от должности

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Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский

© Валерий Бодряшкин/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Имя нового генерального директора футбольного клуба "Динамо" (Москва) будет объявлено в течение двух недель. Об этом журналистам сообщил председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский.

14 марта генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев был освобожден от должности.

"Новый генеральный директор будет назначен максимум в течение двух недель, минимум - в течение 10 дней. Это связано с чисто техническим нюансом", - сообщил Стржалковский.

"Я знаю, кто будет, хотя решаю не я. Хотя, конечно, без решения первого лица "Динамо" не назначается генеральный директор. Считаю, это правильно", - сказал Стржалковский, отказавшись комментировать информацию о том, что должность может занять генеральный директор хоккейного "Динамо" Сергей Федоров.

После ухода Муравьева клуб продолжает работу под руководством исполнительного директора Алексея Смертина.

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