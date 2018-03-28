Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Шумаков пропустят первый матч серии со СКА

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Нападающие ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков не примут участия как минимум в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом журналистам сообщил президент столичных армейцев Игорь Есмантович.

Оба игрока во вторник не принимали участия в открытой тренировке. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что оба хоккеиста могут пропустить серию со СКА из-за заболевания свинкой.

"Шумаков в пятницу приступит к тренировкам, Шалунов - ближе к понедельнику", - сказал Есмантович.

Первые два матча серии пройдут в Санкт-Петербурге 29 и 31 марта.