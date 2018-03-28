Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Шумаков пропустят первый матч серии со СКА

Спорт
28 марта, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Оба игрока во вторник не принимали участия в открытой тренировке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Шалунов

Максим Шалунов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Нападающие ЦСКА Максим Шалунов и Сергей Шумаков не примут участия как минимум в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против петербургского СКА. Об этом журналистам сообщил президент столичных армейцев Игорь Есмантович.

Оба игрока во вторник не принимали участия в открытой тренировке. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила о том, что оба хоккеиста могут пропустить серию со СКА из-за заболевания свинкой.

"Шумаков в пятницу приступит к тренировкам, Шалунов - ближе к понедельнику", - сказал Есмантович.

Первые два матча серии пройдут в Санкт-Петербурге 29 и 31 марта.

Смотрите также

ХК "Югра", исключенный из КХЛ, поблагодарил болельщиков за поддержку

Совет директоров КХЛ утвердил потолок зарплат в 850 млн рублей на следующий сезон

КХЛ создала комитет по контролю за финансовой деятельностью клубов

КХЛ утвердила старт следующего сезона с 1 сентября 2018 года

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
2
Умер конструктор стрелкового оружия Виктор Калашников
3
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
4
Глава Кемеровской области попросил не спекулировать на трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"
5
Глава ОЗХО заявил, что Лондон имеет право не консультироваться с РФ по делу Скрипаля
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
ХК "Югра", исключенный из КХЛ, поблагодарил болельщиков за поддержку
Темы дня
Новости партнеров