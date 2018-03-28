Россиянки Сосницкая и Шелгунова выступят на турнире по спортивной гимнастике в Киеве

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские гимнастки Алла Сосницкая и Евгения Шелгунова выступят на международном турнире по спортивной гимнастике Ukraine International cup - 2018, который пройдет 31 марта и 1 апреля в Киеве. Об этом сообщила ТАСС тренер Сосницкой Марина Ульянкина.

"Гимнастки и сопровождающий их тренер Людмила Марунова едут в Киев по приглашению организатора турнира Стеллы Захаровой, - сказала Ульянкина. - Сосницкая еще не до конца восстановилась после травмы, она едет туда для того, чтобы попробовать себя перед чемпионатом России. У Аллы, как и у Шелгуновой, сейчас не самая сильная программа. Они едут туда, чтобы не потерять форму и продлить свое пребывание в топе".

Тренер сказала, что многие российские гимнастки, которые не входят в основной состав национальной команды, из-за финансовых затруднений лишены возможности выступать на международных стартах. "Поэтому мы очень благодарны Стелле Захаровой, что она пригласила наших спортсменок к себе на турнир", - заключила Ульянкина. Одним из арбитров турнира будет россиянка Ирина Савосина.

Сосницкая - бронзовый призер чемпионата мира 2014 года в командном первенстве, в том же году она выиграла бронзу европейского первенства также в командных соревнованиях. Шелгунова в 2017 году стала победительницей летней Универсиады в командном первенстве.