Чернышенко: исключенные из состава участников КХЛ "Лада" и "Югра" будут играть в ВХЛ

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" и ханты-мансийская "Югра", исключенные из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по решению совета директоров, будут выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Заседание совета директоров состоялось в среду в Москве. Клубы заняли последние два места в рейтинге лиги.

"Сегодня был утвержден состав клубов на следующий сезон, - рассказал Чернышенко. - Я ратовал за 24 клуба, как было изначально задумано стратегией [развития лиги]. "Югра" и "Лада" будут выступать в ВХЛ".

"Решение [об исключении клубов] принималось на основании рейтинга - там восемь критериев, 30% которого это спортивный результат. У клубов была самая высокая доля бюджетного финансирования и никакого ТВ-спроса. Череповецкая "Северсталь" также была внизу рейтинга, но ее показатели заметно улучшились. Клуб дает продукт, который нужен лиге", - добавил президент лиги.

"Теоретически возвращение "Лады" и "Югры" возможно. Мы исходим из того, что лига должна работать как международная. Если возникнет такая ситуация, что эти клубы покажут потенциал принять решение и посчитать, что это принесет дополнительную пользу лиги, то технически возвращение возможно. Нет догмы замещать российские клубы иностранными", - отметил Чернышенко.

"Лада" и "Югра" по итогам регулярного чемпионата заняли предпоследнее и последнее место соответственно в Восточной конференции. После исключения двух клубов в следующем сезоне чемпионата КХЛ примут участие 25 команд. В мае прошлого года решением совета директоров КХЛ покинули новокузнецкий "Металлург" и хорватский "Медвешчак".

О потолке зарплат

Совет директоров КХЛ на заседании в среду утвердил предельные размеры потолка заработных плат для клубов на ближайшие три сезона. В сезоне-2018/19 потолок составит 850 млн рублей, штраф за его превышение будет составлять 20%, в сезоне-2019/20 - 800 млн рублей и 30% штрафа за его превышение. В сезоне-2020/21 потолок будет составлять 900 млн рублей без возможности его превышения.

Чернышенко рассказал, что сам предлагал установить потолок зарплат на уровне 600 млн рублей, но с сохранением возможности клубов выводить из-под потолка наиболее ярких игроков.

"Я ратовал за другие условия - 600 млн плюс исключение двух звезд, но клубы приняли так. В этом сезоне мы видим, что количество молодых игроков возросло. КХЛ не будет учитывать доходы игроков моложе 21 года. Это будет стимулировать клубы находить новых звезд", - пояснил президент лиги.

Стратегию развития КХЛ, которая подразумевает введение жесткого потолка зарплат, совет директоров принял 24 мая 2017 года.