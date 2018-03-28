Карполь: объединение Кубка Ельцина по волейболу с Лигой наций поднимет престиж турнира

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Объединение шестнадцатого Кубка Ельцина по волейболу, который пройдет в Екатеринбурге с 15 по 17 мая 2018 года, с этапом Лиги наций поднимет престиж турнира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Всероссийской федерации волейбола Николай Карполь.

"Это поднимет престиж [Кубка Ельцина], потому что хорошие команды приедут, - сказал Карполь. - Мы могли бы найти команды, но это были бы клубы невысокого ранга. Поймите, мы заканчиваем играть 30 апреля, а 15 мая уже начинается турнир, и это идет до конца сезона. Те, кто в сборной, им некогда отдохнуть даже, поэтому я думаю, что другого времени [для проведения Кубка Ельцина] нам не найти".

По мнению Карполя, интерес к Лиге наций будет не меньший, чем к Мировой лиге у мужчин или к женскому Гран-при.

Лига наций - новый турнир, который придет на смену мужской Мировой лиге и женскому Гран-при. Соревнования будут проходить по круговой системе, по итогам сезона две худшие команды заменят лучшие из второго дивизиона. Победитель будет определяться в "Финале шести".

В турнире Лига наций в Екатеринбурге примут участие женские сборные России, Аргентины, Таиланда и Нидерландов.