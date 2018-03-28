Четыре российских легкоатлета подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Бегуньи Анастасия Григорьева и Наталья Пучкова, а также прыгун в длину Дмитрий Никитин и метатель копья Николай Орлов подали в среду в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

"Сегодня в IAAF были отправлены стандартные заявки от бегуний Анастасии Григорьевой и Натальи Пучковой, прыгуна в длину Дмитрия Никитина и метателя копья Николая Орлова", - сказал представитель пресс-службы.

С декабря в IAAF отправлены 100 стандартных заявок и 44 упрощенных.