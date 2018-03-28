Фастовский: "Югра" не имела в КХЛ коммерческих перспектив

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) исключила ханты-мансийскую "Югру" из состава участников лиги, поскольку клуб не имел никаких коммерческих перспектив. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер "Сибири", член совета директоров КХЛ Кирилл Фастовский.

"Югра" и "Лада" были исключены из КХЛ решением совета директоров, о котором было объявлено в среду. Оба клуба находились на последних местах спортивно-экономического рейтинга лиги. Фастовский и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк воздержались от голосования за исключение.

"Речь шла не о российских клубах, а о "Ладе", просто голосовали за два клуба сразу. У "Лады" новый дворец, очень неплохая посещаемость, достаточно средств, но, к сожалению, вот такой результат, - сказал Фастовский. - "Югру" я был готов отпустить. У "Югры", если брать подходы КХЛ, с которыми я полностью согласен, нет никаких коммерческих перспектив во всех отношениях, и здесь не виновата команда, игроки и менеджмент - просто так сложилось".

"Лада" была исключена, главным образом, из-за плохих спортивных показателей, рассказал Фастовский. "Рейтинг берется за три года, при этом обращается внимание на анализы относительно предыдущего года. К сожалению, у "Лады" не получилось стать клубом КХЛ в широком смысле этого слова", - отметил член совета директоров лиги.

Тольяттинский клуб после возвращения в КХЛ в 2014 году ни разу не выходил в плей-офф.

КХЛ рассматривает вариант проведения перекрестных серий в третьем раунде плей-офф. Если эта схема будет утверждена, то в полуфинале Кубка Гагарина будут играть между собой команды из Восточной и Западной конференций."Мы категорически против перекрестных финалов конференций - нельзя менять состоявшуюся структуру и ни в коем случае нельзя идти в угоду каким-то сиюминутным результатам. Да, сейчас клубы европейской зоны чуть посильнее, но были времена, когда были сильнее восточные клубы, но никто не инициировал пересмотр, мне кажется это как-то неправильно", - считает Фастовский.