Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фастовский: "Югра" не имела в КХЛ коммерческих перспектив

Спорт
28 марта, 14:35 дата обновления: 28 марта, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

"Югра" и тольяттинаская "Лада" были исключены из КХЛ решением совета директоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) исключила ханты-мансийскую "Югру" из состава участников лиги, поскольку клуб не имел никаких коммерческих перспектив. Об этом журналистам рассказал генеральный менеджер "Сибири", член совета директоров КХЛ Кирилл Фастовский.

"Югра" и "Лада" были исключены из КХЛ решением совета директоров, о котором было объявлено в среду. Оба клуба находились на последних местах спортивно-экономического рейтинга лиги. Фастовский и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк воздержались от голосования за исключение.

"Речь шла не о российских клубах, а о "Ладе", просто голосовали за два клуба сразу. У "Лады" новый дворец, очень неплохая посещаемость, достаточно средств, но, к сожалению, вот такой результат, - сказал Фастовский. - "Югру" я был готов отпустить. У "Югры", если брать подходы КХЛ, с которыми я полностью согласен, нет никаких коммерческих перспектив во всех отношениях, и здесь не виновата команда, игроки и менеджмент - просто так сложилось".

Смотрите также

КХЛ направит средства от букмекеров на развитие детского хоккея

Чернышенко: исключенные из состава участников КХЛ "Лада" и "Югра" будут играть в ВХЛ

ФХР не поддерживает решение КХЛ об исключении российских клубов

"Лада" была исключена, главным образом, из-за плохих спортивных показателей, рассказал Фастовский. "Рейтинг берется за три года, при этом обращается внимание на анализы относительно предыдущего года. К сожалению, у "Лады" не получилось стать клубом КХЛ в широком смысле этого слова", - отметил член совета директоров лиги.

Тольяттинский клуб после возвращения в КХЛ в 2014 году ни разу не выходил в плей-офф.

КХЛ рассматривает вариант проведения перекрестных серий в третьем раунде плей-офф. Если эта схема будет утверждена, то в полуфинале Кубка Гагарина будут играть между собой команды из Восточной и Западной конференций."Мы категорически против перекрестных финалов конференций - нельзя менять состоявшуюся структуру и ни в коем случае нельзя идти в угоду каким-то сиюминутным результатам. Да, сейчас клубы европейской зоны чуть посильнее, но были времена, когда были сильнее восточные клубы, но никто не инициировал пересмотр, мне кажется это как-то неправильно", - считает Фастовский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге горит здание автоцентра
2
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
3
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
4
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров