Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Этап Кубка мира по санному спорту планируется провести в Сочи в 2019 году в конце февраля

Спорт
28 марта, 15:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Последний раз Сочи принимал этап Кубка мира по санному спорту в 2016 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сочинский этап Кубка мира по санному спорту сезона-2018/19 планируется провести в конце февраля. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

Смотрите также

Глава FIL заявил, что готов провести в Сочи в 2019 году этап Кубка мира по санному спорту

Президиум ФССР 5 апреля утвердит список кандидатов в сборную России по санному спорту

Семен Павличенко выиграл спринт на чемпионате России по санному спорту

28 марта в Москве состоялась рабочая встреча президента ФССР Наталии Гарт с главой Международной федерации санного спорта Йозефом Фендтом, на которой было отмечено, что в следующем сезоне запланировано проведение в Сочи этапа Кубка мира по санному спорту. Наличие этого соревнования является обязательным условием для проведения в 2020 году на олимпийской трассе в Сочи чемпионата мира по санному спорту.

"Мы планируем провести в Сочи этап Кубка мира в конце февраля", - заметил Тюрин.

Последний раз Сочи принимал этап Кубка мира по санному спорту в 2016 году. Чемпионат мира, который станет главным стартом следующего сезона, пройдет с 25 по 27 января в немецком Винтерберге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Петербурге горит здание автоцентра
2
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
3
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
4
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров