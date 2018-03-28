КХЛ на матчах 7 сентября будет проводить мероприятия, посвященные "Локомотиву"

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) возвратится к практике проведения матчей чемпионата 7 сентября, на которых планируется организация мероприятий, посвященных памяти игрокам и тренерам "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров лиги Валерий Каменский.

Такое решение было принято на заседании совета директоров КХЛ в среду. 7 сентября 2011 года самолет Як-42 с "Локомотивом", вылетавшим из Ярославля на первый матч сезона в Минск, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли 44 человека, включая 26 хоккеистов. В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов. С тех пор лига не проводила матчи 7 сентября в память о погибших.

"Траурный день не отменили. Матчи будут проводиться, но на них будут вспоминать ребят из "Локомотива", будет минута молчания. Формат игр в этот день мы придумаем", - сказал Каменский.

"Единственное - в этот день не будет играть "Локомотив", который будет проводить свои мероприятия", - добавил он.