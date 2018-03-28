Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КХЛ на матчах 7 сентября будет проводить мероприятия, посвященные "Локомотиву"

Спорт
28 марта, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Такое решение было принято на заседании совета директоров КХЛ в среду

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) возвратится к практике проведения матчей чемпионата 7 сентября, на которых планируется организация мероприятий, посвященных памяти игрокам и тренерам "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров лиги Валерий Каменский.

Такое решение было принято на заседании совета директоров КХЛ в среду. 7 сентября 2011 года самолет Як-42 с "Локомотивом", вылетавшим из Ярославля на первый матч сезона в Минск, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли 44 человека, включая 26 хоккеистов. В живых остался только один член экипажа - Александр Сизов. С тех пор лига не проводила матчи 7 сентября в память о погибших.

"Траурный день не отменили. Матчи будут проводиться, но на них будут вспоминать ребят из "Локомотива", будет минута молчания. Формат игр в этот день мы придумаем", - сказал Каменский.

"Единственное - в этот день не будет играть "Локомотив", который будет проводить свои мероприятия", - добавил он.

Смотрите также

Величкин: исключение "Лады" из КХЛ должно пойти на пользу тольяттинскому хоккею

Курри: сокращение количества команд в КХЛ пойдет на пользу лиге

ЦСКА предложил изменить формат плей-офф в КХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело о гибели хоккеистов "Локомотива"
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
2
В Петербурге горит здание автоцентра
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Суд арестовал двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
7
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
Темы дня
Новости партнеров