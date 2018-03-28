Оргкомитет "Россия-2018" сделает выводы по организации матча сборных России и Франции

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата мира по футболу "Россия-2018" проведет анализ и сделает выводы по итогам товарищеского матча между сборными России и Франции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Матч Россия - Франция (1:3) прошел во вторник в Санкт-Петербурге. Непосредственно перед игрой у входа на арену образовались большие очереди, из-за чего многие болельщики попали внутрь стадиона в середине первого тайма.

"Встреча сборных России и Франции в Санкт-Петербурге являлась одним из тестовых матчей к чемпионату мира. В рамках этой встречи оргкомитет "Россия-2018" тестировал традиционный набор функций: сервисы для команд, протокольное обслуживание ВИП-гостей и работу волонтеров, - сообщили в пресс-службе. - В организации матча приняли участие город, ФК "Зенит" и Российский футбольный союз. Оргкомитет совместно с городом-организатором проведет анализ по итогам вчерашнего матча и сделает необходимые выводы для того, чтобы сделать посещение болельщиками матчей турнира максимально комфортным".

"Загрузка и выгрузка стадиона осуществлялись по плану, отличному от того, что применялся на Кубке конфедераций и будет применяться на чемпионате мира", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Стадион "Санкт-Петербург" примет встречи группового этапа Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста- Рика (22 июня), Нигерия - Аргентина (26 июня), а также матчи 1/8 финала, 1/2 финала и игру за третье место.