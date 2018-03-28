Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: вспышка норовируса на Олимпиаде-2018 произошла из-за воды в переносных туалетах

Спорт
28 марта, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

На Играх-2018 более 1200 сотрудников организации, занимающихся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы и помещены на карантин из-за вспышки вируса

Поделиться
Материал из 1 страницы
Олимпийские кольца

Олимпийские кольца

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 28 марта. Вспышка норовируса во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, которые проходили с 9 по 25 февраля, произошла из-за воды в резервуарах переносных туалетах. Об этом сообщает портал Insidethegames.

По информации издания, генотип вируса, обнаруженный в резервуарах с водой, соответствовал генотипу зараженных людей. Во время Олимпийских игр было использовано около 570 портативных туалетов. После подтверждения причин происхождения вируса все резервуары для воды были очищены и стерилизованы. Другим источником норовируса, вероятно, была вода в ресторанах.

На Играх-2018 более 1200 сотрудников организации, занимающихся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы и помещены на карантин из-за вспышки вируса. Также от норовируса пострадали два швейцарских фристайлиста - чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош и Элиас Амбюль.

Российские спортсмены, соревновавшиеся на Играх-2018 под олимпийским флагом из-за отстранения Олимпийского комитета России, завоевали 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.

Смотрите также

Количество заразившихся норовирусом на ОИ составило 323 человека

Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 283 человек

Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 275 человек

Оргкомитет ОИ заменил рукопожатия хоккеистов на отбивание кулачков из-за норовируса

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
2
В Петербурге горит здание автоцентра
3
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
4
Суд арестовал двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
6
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
7
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
Темы дня
Новости партнеров