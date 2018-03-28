СМИ: вспышка норовируса на Олимпиаде-2018 произошла из-за воды в переносных туалетах

ТАСС, 28 марта. Вспышка норовируса во время зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, которые проходили с 9 по 25 февраля, произошла из-за воды в резервуарах переносных туалетах. Об этом сообщает портал Insidethegames.

По информации издания, генотип вируса, обнаруженный в резервуарах с водой, соответствовал генотипу зараженных людей. Во время Олимпийских игр было использовано около 570 портативных туалетов. После подтверждения причин происхождения вируса все резервуары для воды были очищены и стерилизованы. Другим источником норовируса, вероятно, была вода в ресторанах.

На Играх-2018 более 1200 сотрудников организации, занимающихся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы и помещены на карантин из-за вспышки вируса. Также от норовируса пострадали два швейцарских фристайлиста - чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош и Элиас Амбюль.

Российские спортсмены, соревновавшиеся на Играх-2018 под олимпийским флагом из-за отстранения Олимпийского комитета России, завоевали 17 медалей - две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.