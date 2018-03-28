IAAF до 6 апреля примет решение об участии российских ходоков в чемпионате мира в Китае

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) до 6 апреля примет решение о приглашении российских ходоков, имеющих нейтральный статус, на командный чемпионат мира, который пройдет в начале мая в Китае. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

ВФЛА 22 марта отправила официальное письмо в IAAF, в котором выразила свою озабоченность тем, что ни один российский ходок пока не получил от IAAF статус нейтрального спортсмена, который необходим для участия в майском чемпионате мира в Китае.

"Мы получили ответ из IAAF а наше письмо, - сказала Юхарева. - Международная федерация заметила, что знает о сроках подачи заявок на командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. Что касается участия в этом турнире российских ходоков, то IAAF пообещала прислать нам ответ до 6 апреля".

Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе пройдет с 5 по 6 мая в китайском Тайцане. Срок приема заявок от спортсменов завершился 16 марта. Практически все ведущие российские ходоки, подавшие до середины марта в IAAF заявки на получение нейтрального статуса, указывали в своих документах намерение выступить на майском мировом первенстве. Однако до сегодняшнего дня IAAF пока не допустила до международных стартов ни одного представителя отечественной спортивной ходьбы.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Практически у всех российских атлетов срок действия такого разрешения истек 31 декабря 2017 года. В конце ноября IAAF приняла решение разрешить россиянам, уже имевшим допуск, продлевать его в упрощенном порядке, не теряя много времени на заполнение обычных формуляров.

В феврале IAAF отказала в получении нейтрального статуса ряду российских легкоатлетов, среди которых были и ходоки Салават Илькаев и Екатерина Горшенина, имевшие в прошлом сезоне допуск от международной федерации.