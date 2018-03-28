Шипулин выступит на чемпионате России по биатлону

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи, чемпион мира прошлого года в эстафете Антон Шипулин принял решение выступить на чемпионате России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

Чемпионат России пройдет с 29 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске. Спортсмен планирует выступить в спринте (31 марта) и гонке преследования (1 апреля). Участие в других гонках пока остается под вопросом.

Шипулин неудачно завершил международный сезон. По ходу двух заключительных этапов Кубка мира 30-летний спортсмен сетовал на плохое функциональное состояние, которое не позволяло ему бороться за высокие места. Однако это не помешало российскому биатлонисту сохранить третье место в общем зачете турнира.