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Шипулин выступит на чемпионате России по биатлону

Спорт
28 марта, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Соревнования пройдут с 29 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи, чемпион мира прошлого года в эстафете Антон Шипулин принял решение выступить на чемпионате России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

Чемпионат России пройдет с 29 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске. Спортсмен планирует выступить в спринте (31 марта) и гонке преследования (1 апреля). Участие в других гонках пока остается под вопросом.

Шипулин неудачно завершил международный сезон. По ходу двух заключительных этапов Кубка мира 30-летний спортсмен сетовал на плохое функциональное состояние, которое не позволяло ему бороться за высокие места. Однако это не помешало российскому биатлонисту сохранить третье место в общем зачете турнира.

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