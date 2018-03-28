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Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс продолжит выступать до Олимпиады-2022

Спорт
28 марта, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Дукурс занял четвертое место

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Мартинс Дукурс

Мартинс Дукурс

© EPA/ANDREAS SCHAAD

ТАСС, 28 марта. Скелетонист Мартинс Дукурс принял решение не завершать спортивную карьеру и продолжит выступать до Олимпийских игр 2022 года. Слова латвийского спортсмена приводит sportacenters.com.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане Дукурс занял четвертое место.

"Конечно, Пхёнчхан не был тем, к чему я стремился в течение четырех лет, - сказал спортсмен. - Я не хочу так завершить карьеру. Мы должны встретиться со сборной Латвии и решить, в каком направлении мы хотим работать".

33-летний скелетонист является пятикратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом Европы. На Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году он выиграл серебро, на Играх-2014 в Сочи также стал вторым, уступив первенство россиянину Александру Третьякову.

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