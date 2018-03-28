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Александр Крылов возглавил совет директоров ХК "Авангард"

Спорт
28 марта, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

На этой должности он Александра Дыбаля

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ТАСС, 28 марта. Новым председателем совета директоров омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" был избран директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я вижу свою задачу в том, чтобы "Авангард" укреплял свой статус клуба - лидера КХЛ, показывал красивый, искрометный хоккей, который нравится зрителям, и всегда достигал максимально высоких результатов. Обещаю сделать все, чтобы каждая игра превращалась в праздник, а зал "Арены Омск" был заполнен болельщиками и ценителями спорта", - сказал Крылов.

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Он сменил на посту председателя совета директоров клуба Александра Дыбаля.

Крылов с 2005 года занимал должность заместителя руководителя дирекции по реализации в ООО "Сибур". В декабре 2009 года он стал директором по региональным продажам "Газпром нефти".

В сезоне-2017/18 "Авангард" в 1/8 финала плей-офф КХЛ уступил в серии до четырех побед уфимскому "Салавату Юлаеву" (3-4).

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