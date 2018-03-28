Александр Крылов возглавил совет директоров ХК "Авангард"

ТАСС, 28 марта. Новым председателем совета директоров омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" был избран директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я вижу свою задачу в том, чтобы "Авангард" укреплял свой статус клуба - лидера КХЛ, показывал красивый, искрометный хоккей, который нравится зрителям, и всегда достигал максимально высоких результатов. Обещаю сделать все, чтобы каждая игра превращалась в праздник, а зал "Арены Омск" был заполнен болельщиками и ценителями спорта", - сказал Крылов.

Он сменил на посту председателя совета директоров клуба Александра Дыбаля.

Крылов с 2005 года занимал должность заместителя руководителя дирекции по реализации в ООО "Сибур". В декабре 2009 года он стал директором по региональным продажам "Газпром нефти".

В сезоне-2017/18 "Авангард" в 1/8 финала плей-офф КХЛ уступил в серии до четырех побед уфимскому "Салавату Юлаеву" (3-4).