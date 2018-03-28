Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ХК "Мамонты Югры" продолжит выступать в МХЛ в следующем сезоне

Спорт
28 марта, 17:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Ранее КХЛ объявила, что согласно решению совета директоров лиги "Югра" и тольяттинская "Лада" не сыграют в следующем сезоне чемпионата

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Ханты-мансийская команда "Мамонты Югры" продолжит играть в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), несмотря на исключение "Югры" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Югры" Василий Филипенко.

Смотрите также
Хоккеисты "Югры"

Совет директоров КХЛ исключил "Югру" и "Ладу" из состава участников лиги

"Мы готовим документы для участия в чемпионате ВХЛ. "Мамонты Югры", без сомнения, останутся в МХЛ, - сказал Филипенко. - Наша задача - продолжать работать в том векторе, который задан, а также не потерять тот потенциал, наработанный нами. Не секрет, что мы добились успеха в плане детского и молодежного хоккея, и в этом направлении нужно продолжить работу".

"Мы понимаем, что надо работать над этим, - подчеркнул Филипенко. - Нужно остановиться, подумать, у нас не самый лучший результат за несколько последних лет. Нам дали поработать над собой".

Ранее КХЛ объявила, что согласно решению совета директоров лиги "Югра" не сыграет в следующем сезоне чемпионата, клуб будет участвовать в розыгрыше Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). "Югра" заняла последнее место в спортивно-экономическом рейтинге лиги. Ханты-мансийская команда также не сумела выйти в плей-офф КХЛ, в то время как "Мамонты Югры" дошли до 1/4 финала плей-офф МХЛ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
2
Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м
3
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
4
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
5
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
6
СМИ: Лондон предоставил союзникам "невиданное количество разведданных" по Солсбери
7
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
Темы дня
Новости партнеров