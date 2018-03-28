ХК "Мамонты Югры" продолжит выступать в МХЛ в следующем сезоне

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Ханты-мансийская команда "Мамонты Югры" продолжит играть в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), несмотря на исключение "Югры" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Югры" Василий Филипенко.

"Мы готовим документы для участия в чемпионате ВХЛ. "Мамонты Югры", без сомнения, останутся в МХЛ, - сказал Филипенко. - Наша задача - продолжать работать в том векторе, который задан, а также не потерять тот потенциал, наработанный нами. Не секрет, что мы добились успеха в плане детского и молодежного хоккея, и в этом направлении нужно продолжить работу".

"Мы понимаем, что надо работать над этим, - подчеркнул Филипенко. - Нужно остановиться, подумать, у нас не самый лучший результат за несколько последних лет. Нам дали поработать над собой".

Ранее КХЛ объявила, что согласно решению совета директоров лиги "Югра" не сыграет в следующем сезоне чемпионата, клуб будет участвовать в розыгрыше Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). "Югра" заняла последнее место в спортивно-экономическом рейтинге лиги. Ханты-мансийская команда также не сумела выйти в плей-офф КХЛ, в то время как "Мамонты Югры" дошли до 1/4 финала плей-офф МХЛ.