СМИ: "Лацио" по ошибке перевел хакерам €2 млн за трансфер футболиста де Врея

ТАСС, 28 марта. Клуб чемпионата Италии по футболу "Лацио" по ошибке отправил хакерам сумму в размере €2 млн за трансфер голландского защитника Стефана де Врея. Об этом сообщает газета Il Tempo.

По информации издания, "Лацио" ответил на электронное письмо, которое выглядело как официальное сообщение от голландского "Фейенорда". После того, как клуб осуществил перевод, используя предоставленные банковские реквизиты, голландский клуб сообщил, что не получал никаких средств.

Прокурор, занимающийся расследованием дела, сумел отследить платеж, найдя его в архивах голландского банка.

Футболист перешел в "Лацио" в 2014 году из голландского "Фейенорда" за €7 млн. В составе сборной Нидерландов защитник является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года. В его активе 35 матчей за национальную команду, в которых он отметился тремя голами.