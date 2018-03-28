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Южнокорейские биатлонисты Фролина и Лапшин примут участие в чемпионате России

Спорт
28 марта, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Соревнования пройдут с 29 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске

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Тимофей Лапшин

Тимофей Лапшин

© AP Photo/Andrew Medichini

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Биатлонисты сборной Южной Кореи Анна Фролина и Тимофей Лапшин готовятся выступить в чемпионате России, который также имеет статус Открытых всероссийских спортивных соревнований. Об этом ТАСС сообщил тренер сборной Южной Кореи Андрей Прокунин.

Чемпионат России пройдет с 29 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске.

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"Участвовать они могут. Предварительно побегут спринт и пасьют", - сказал Прокунин.

В чемпионате России уже принимали участие представители сборных других стран. Так, в 2012 году в турнире выступил австралийский биатлонист Алексей Альмуков.

Лапшин и Фролина ранее выступали за сборную России, однако перед Олимпийскими играми в Пхёнчхане приняли решение продолжить спортивную карьеру в составе национальной команды Южной Кореи.

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