Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова заявилась на турниры WTA в Мадриде и Риме

Спорт
28 марта, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Также туда заявились экс-первые ракетки мира американка Серена Уильямс и белоруска Виктория Азаренко

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/JOHN G. MABANGLO

ТАСС, 28 марта. Россиянка Мария Шарапова заявилась на турниры серии Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде (с 5 по 12 мая) и Риме (с 12 по 20 мая). Об этом сообщает портал Tennis.life.

Также туда заявились экс-первые ракетки мира американка Серена Уильямс и белоруска Виктория Азаренко.

Смотрите также

Шарапова пропустила турнир WTA в Майами из-за проблем с легкими

Шарапова снялась с турнира WTA в Майами из-за травмы

Теннисистка Мария Шарапова прекратила сотрудничество с голландским тренером Груневелдом

Турнир в Мадриде входит в число четырех турниров, которые имеют категорию Premier Mandatory. Эти соревнования являются самыми престижными в теннисе после турниров серии Большого шлема и итогового турнира WTA. Шарапова один раз доходила до финала турнира в Мадриде в 2013 году, где уступила Серене Уильямс (1:6, 4:6).

Соревнования в Риме входят в категорию Premier 5 и уступают по уровню значимости остальным турнирам. Шарапова трижды становилась победительницей соревнований в Риме (2011, 2012, 2015).

В нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем Шарапова выступила только на трех турнирах. На открытом чемпионате Австралии она дошла до третьего круга, на соревнованиях в Дохе и Индиан-Уэллсе Шарапова вылетела в первом круге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
4
"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"
5
Суд заочно арестовал пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери
Темы дня
Новости партнеров