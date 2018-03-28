Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Филатов: российские шахматисты неудовлетворительно выступили на турнире претендентов

Спорт
28 марта, 18:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Победителем турнира стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов назвал неудовлетворительным выступление российских шахматистов на турнире претендентов, который завершился во вторник в Берлине. Об этом он заявил ТАСС.

Победителем турнира стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, который набрал 9 очков. Лучший результат среди российских гроссмейстеров показал Сергей Карякин, занявший третье место с 8 очками. Александр Грищук и Владимир Крамник стали пятым и шестым соответственно, набрав по 6,5 очка.

"В стране сегодня траур, Российская шахматная федерация выражает глубокие соболезнования родным и знакомым погибших в Кемерове", - начал разговор Филатов.

Смотрите также

Шипов: перепады в игре Карякина не позволили ему одержать победу на турнире претендентов

Карякин доволен своим выступлением на шахматном турнире претендентов

Американский гроссмейстер Каруана стал победителем турнира претендентов

"Что касается результата турнира претендентов, то мы не выполнили главную цель - не попали на матч за звание чемпиона мира, - продолжил он. - Разумеется, результат крайне отрицательный, мы все разочарованы".

"Все три наших шахматиста в разные этапы турнира имели шансы. И в последнем туре два наших гроссмейстера играли белыми фигурами. Мы оценивали, что кто-то сумеет выиграть свою партию, но случилась досадная неудача. Что ж, будем учиться на ошибках, работать дальше", - добавил глава РШФ.

Филатов заявил, что у него есть вопросы по подготовке шахматистов к турниру: "Есть серьезные вопросы по подготовке и по тому, как был проведен турнир претендентов".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
3
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
4
"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"
5
Суд заочно арестовал пранкера Вольнова, сообщившего о якобы сотнях погибших в Кемерове
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
В Берне ожидают предания огласке всех деталей расследования покушения в Солсбери
Темы дня
Новости партнеров