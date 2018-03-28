Филатов: российские шахматисты неудовлетворительно выступили на турнире претендентов

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов назвал неудовлетворительным выступление российских шахматистов на турнире претендентов, который завершился во вторник в Берлине. Об этом он заявил ТАСС.

Победителем турнира стал американский гроссмейстер Фабиано Каруана, который набрал 9 очков. Лучший результат среди российских гроссмейстеров показал Сергей Карякин, занявший третье место с 8 очками. Александр Грищук и Владимир Крамник стали пятым и шестым соответственно, набрав по 6,5 очка.

"В стране сегодня траур, Российская шахматная федерация выражает глубокие соболезнования родным и знакомым погибших в Кемерове", - начал разговор Филатов.

"Что касается результата турнира претендентов, то мы не выполнили главную цель - не попали на матч за звание чемпиона мира, - продолжил он. - Разумеется, результат крайне отрицательный, мы все разочарованы".

"Все три наших шахматиста в разные этапы турнира имели шансы. И в последнем туре два наших гроссмейстера играли белыми фигурами. Мы оценивали, что кто-то сумеет выиграть свою партию, но случилась досадная неудача. Что ж, будем учиться на ошибках, работать дальше", - добавил глава РШФ.

Филатов заявил, что у него есть вопросы по подготовке шахматистов к турниру: "Есть серьезные вопросы по подготовке и по тому, как был проведен турнир претендентов".