Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Клуб НХЛ "Бостон" продлил контракт с защитником Харой

Спорт
28 марта, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Новый контракт игрока рассчитан на один год с зарплатой в размере $5 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" продлил соглашение с капитаном команды, словацким защитником Здено Харой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый контракт игрока рассчитан на один год с зарплатой в размере $5 млн.

Хара был выбран "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем раунде драфта новичков НХЛ в 1996 году. Хоккеист также играл за "Оттаву" (2001-2006) и шведский "Ферьестад (2004-2005), с 2006 года он является игроком "Бостона".

В текущем сезоне НХЛ Хара, которому в марте исполнился 41 год, провел 68 встреч, в которых забросил семь шайб и отдал 16 голевых передач. В составе сборной Словакии защитник дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2000, 2012).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
6
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
7
Суд арестовал пять фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров