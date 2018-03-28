Клуб НХЛ "Бостон" продлил контракт с защитником Харой

ТАСС, 28 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" продлил соглашение с капитаном команды, словацким защитником Здено Харой. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый контракт игрока рассчитан на один год с зарплатой в размере $5 млн.

Хара был выбран "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем раунде драфта новичков НХЛ в 1996 году. Хоккеист также играл за "Оттаву" (2001-2006) и шведский "Ферьестад (2004-2005), с 2006 года он является игроком "Бостона".

В текущем сезоне НХЛ Хара, которому в марте исполнился 41 год, провел 68 встреч, в которых забросил семь шайб и отдал 16 голевых передач. В составе сборной Словакии защитник дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2000, 2012).