Футболист "Спартака" Ананидзе успешно перенес операцию на колене

ТАСС, 28 марта. Грузинский полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе успешно перенес операцию на колене в Риме. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Футболисту была сделана операция на передней крестообразной связке правого коленного сустава. В ближайшее время Ананидзе будет находиться в клинике для проведения реабилитационных мероприятий.

25-летний Ананидзе получил травму 17 марта в товарищеском матче между сборными Грузии и Литвы (4:0). Полузащитник вышел на поле в стартовом составе, но уже на пятой минуте был заменен из-за травмы.

В текущем сезоне Ананидзе провел за "Спартак" в общей сложности 175 минут в чемпионате России. В матче 11-го тура против махачкалинского "Анжи" футболист получил повреждение левого голеностопа, в результате он пропустил больше пяти месяцев. Полузащитник вернулся на поле 4 марта во встрече против московского "Локомотива" (0:0), выйдя на замену на 78-й минуте.

За сборную Грузии футболист провел 36 матчей, в которых забил шесть голов.