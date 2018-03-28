"Нижний Новгород" победил "Умана Рейер", но вылетел из Кубка Европы по баскетболу

ТАСС, 28 марта. Российский баскетбольный клуб "Нижний Новгород" на своей площадке со счетом 94:90 обыграл итальянский "Умана Рейер" во втором матче 1/4 финала Кубка Европы, но вылетел из турнира.

Первая встреча завершилась со счетом 86:76 в пользу итальянской команды, по итогам двух матчей "Умана Рейер" вышел в 1/2 финала Кубка Европы.

Самым результативным игроком встречи стал форвард российской команды Стеван Еловац, набравший 38 очков, у "Умана Рейер" больше всех очков набрал разыгрывающий Маркес Хайнс - 21.

В полуфинале "Умана Рейер" встретится с победителем пары "Морнар Бар" (Черногория) - "Донар" (Нидерланды). Первые матчи запланированы на 11 апреля, ответные - на 18 апреля.

Действующим победителем Кубка Европы является французский "Нантер".