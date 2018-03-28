Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Определились победители седьмого дня Всероссийских соревнований для паралимпийцев

Спорт
28 марта, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Всероссийские соревнования, которые проводятся на базе парк-отеля "Пересвет" в Сергиево-Посадском районе, завершатся 30 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 марта. Завершился седьмой день Всероссийских соревнований для спортсменов, не допущенных к участию в Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Состязания проходят в Московской области.

Победителем соревнований по биатлону в классе спортсменов, выступающих "сидя" на дистанции 15 км, стал Иван Голубков, серебро завоевал Роман Петушков, бронза у Александра Давидовича. Среди спортсменов, выступающих "стоя", победу одержал Александр Проньков, вторым стал Владислав Лекомцев, третьим - Виталий Малышев.

Также в седьмой соревновательный день прошли три игры предварительного раунда в следж-хоккее. Сборная Москвы обыграла команду Удмуртии (1:0), сборная "Югры" победила "Феникс" из Московской области (3:0), а команда "Ястребы" (Оренбургская область) была сильнее "Башкирских пиратов" (8:0).

Всероссийские соревнования, которые проводятся на базе парк-отеля "Пересвет" в Сергиево-Посадском районе, завершатся 30 марта.

Турниры для отстраненных от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде спортсменов проводятся согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Размеры денежного вознаграждения за призовые места на Всероссийских соревнованиях составляют от 1,7 млн до 4 млн рублей.

В Пхёнчхане соревновались 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогали атлетам с нарушением зрения. Паралимпийцы из России заняли второе место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 24 медали - восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых. Россияне из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил выступали на Играх под флагом Международного паралимпийского комитета (МПК).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Федерация: борцы РФ лишились возможности выступить на КМ в США из-за проблем с визами
2
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
3
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
4
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
5
Захарова назвала нарушением обязательств невыдачу американских виз спортсменам РФ
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
Блогер Илья Варламов заявил, что его отпустили после задержания в Москве
Темы дня
Новости партнеров