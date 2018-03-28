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Федерация: борцы РФ лишились возможности выступить на КМ в США из-за проблем с визами

Спорт
28 марта, 22:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало в организации собеседований для получения американских виз сборной России по вольной борьбе

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сборная России по вольной борьбе лишилась возможности выступить на Кубке мира в США из-за проблем с получением виз. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды Валерий Фельдшеров.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало в организации собеседований для получения американских виз сборной России по вольной борьбе.

"В сложившейся ситуации наша команда лишается возможности выступать на Кубке мира. Нас не записали на собеседование, более того, нам порекомендовали пройти собеседование на визы в консульстве Армении. У нас уже не оставалось времени, чтобы это сделать, команда оказалась в ситуации, когда вместо подготовки к турниру она была вынуждена прервать тренировочный процесс. По моим ощущениям, мы уже мимо Кубка", - сказал Фельдшеров.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Айова-Сити (США) 7-8 апреля.

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