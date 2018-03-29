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Forbes: директор "Челси" Грановская стала 5-й в рейтинге самых влиятельных женщин в спорте

Спорт
29 марта, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

На первой строчке генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура

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ТАСС, 29 марта. Директор английского футбольного клуба "Челси" Марина Грановская заняла пятое место в списке самых влиятельных женщин мирового спорта. Рейтинг приводится на сайте Forbes.

Первое место заняла генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура из Сенегала. Второй стала член совета ФИФА и член Международного олимпийского комитета (МОК) Лидия Нсекера из Бурунди, третьей - член исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и генеральный менеджер Федерации футбола Франции Флоранс Ардуэн.

Среди действующих спортсменок в первой десятке рейтинга оказалась только датская теннисистка Каролин Возняцки, она заняла восьмое место.

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