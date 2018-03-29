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Шайба Дадонова не спасла "Флориду" от поражения в матче НХЛ с "Торонто"

Спорт
29 марта, 5:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу канадского клуба

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Евгений Дадонов

Евгений Дадонов

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 29 марта. "Флорида" проиграла "Торонто" со счетом 3:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе проигравших шайбы забросили Джонатан Юбердо (18-я и 36-я минуты) и Евгений Дадонов (59). На счету российского нападающего теперь 59 очков (25 шайб + 34 передачи) в 67 матчах.

За хозяев отличились Митчелл Марнер (4), Остон Мэттьюс (10), Патрик Марло (14) и Джеймс ван Римсдайк (52).

В турнирной таблице Восточной конференции "Флорида" занимает девятое место, набрав 85 очков. "Торонто" идет на третьей позиции (99).

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