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Кузнецов забросил победную шайбу за "Вашингтон" в матче НХЛ с "Рейнджерс"

Спорт
29 марта, 6:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2

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Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 29 марта. "Вашингтон" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Андре Бураковски (20-я минута), Ларс Эллер (59) и Евгений Кузнецов (61), который также отметился одной результативной передачей. Кроме того, российский нападающий не реализовал буллит в первом периоде. За гостей отличились Кевин Хейз (13) и Райан Спунер (51).

Кузнецов был признан первой звездой матча. Теперь на его счету 77 очков (25 шайб + 52 передачи) в 74 играх.

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" занимает третье место (99 очков), "Нью-Йорк Рейнджерс" идет 11-м (75).

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