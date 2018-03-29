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Россиянка Губайдуллина победила на этапе Кубка мира по современному пятиборью в США

Спорт
29 марта, 7:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Второе место заняла итальянка Алисе Сотеро, третьей стала Тамара Алексеева из Венгрии

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Гульназ Губайдуллина

Гульназ Губайдуллина

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Россиянка Гульназ Губайдуллина одержала победу на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходит в Лос-Анджелесе.

Спортсменка набрала 1359 баллов. Второе место заняла итальянка Алисе Сотеро (1352), третьей стала Тамара Алексеева из Венгрии (1341). Россиянка Ксения Фральцова показала 17-й результат (1283), ее соотечественница Ульяна Баташова - 28-й (1256).

На первом этапе Кубка мира, который проходил с 27 февраля по 5 марта в Египте, 26-летняя Губайдуллина заняла девятое место.

Гульназ Губайдуллина является чемпионкой мира 2017 года. Она стала второй россиянкой, сумевшей выиграть золото мирового первенства в личном турнире. Первой это удалось сделать в 1997 году Елизавете Суворовой.

Этап Кубка мира в Лос-Анджелесе завершится 2 апреля.

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