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Швейцарцы и бразильцы хотят использовать для тренировок в Ростове-на-Дону арену "Олимп-2"

Спорт
29 марта, 9:21 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 29, марта. /ТАСС

Сборная Бразилии сыграет против команды Швейцарии в матче чемпионата мира на "Ростов-Арене" 17 июня

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Футболисты сборной Бразилии

Футболисты сборной Бразилии

© Валерий Шарифулин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 марта. /ТАСС/. Сборные Швейцарии и Бразилии хотят использовать в качестве тренировочной площадки в Ростове-на-Дону стадион футбольного клуба "Ростов" "Олимп-2". Об этом сообщил журналистам руководитель тренировочной площадки стадиона Юрий Сафронов.

Сборные Бразилии и Швейцарии сыграют в матче группы Е чемпионата мира 17 июня на "Ростов-Арене".

"Сегодня есть информация, что за наше поле активно перетягивают свои интересы сборные Бразилии и Швейцарии. Им оргкомитет определил [стадионы] "Олимп-2" и "Локомотив", но предпочтение обе команды отдают "Олимпу-2", - пояснил он.

Сейчас на стадионе идут подготовительные работы - ремонт раздевалок, душевых, подготовка поля.

Как сообщал ранее ТАСС министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, тренировочные площадки в Ростове-на-Дону, где во время матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будут заниматься сборные, введут в эксплуатацию до середины апреля. Во время чемпионата мира в Ростове будут задействованы стадионы "Олимп-2", "Локомотив", "СКА".

Первая тренировочная площадка, подготовленная к чемпионату мира по футболу 2018 года, сдана в городе Таганроге. Сейчас в Ростовской области завершаются работы на стадионах "Труд" (в Ростове-на-Дону) и стадионе имени Лакомова (в Азове), однако во время ЧМ-2018 они задействованы не будут. После чемпионата эти стадионы будут использоваться для развития детско-юношеского футбола. По распоряжению губернатора ранее из резервного фонда Ростовской области было выделено почти 145 млн рублей на приобретение специализированного оборудования для тренировочных площадок ЧМ-2018 и ухода за их газонами.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны. Во время ЧМ-2018 в Ростове- на-Дону сыграют сборные Бразилии и Швейцарии, Уругвая и Саудовской Аравии, Южной Кореи и Мексики, Исландии и Хорватии. Кроме этого, город примет один матч 1/8 финала, в котором сыграют победитель группы G и вторая команда группы Н.

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