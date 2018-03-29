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Дегтярев: невыдача США виз российским борцам - очередной удар по мировому спорту

Спорт
29 марта, 9:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Ранее посольство США в Москве отказало российским борцам, планировавшим участвовать в Кубке мира, в организации собеседований для получения американских виз

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев

© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Невыдача виз сборной России по вольной борьбе для участия в Кубке мира в США является очередным ударом не только по российским атлетам, но и по мировому спорту. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство США в Москве отказало российским борцам в организации собеседований для получения американских виз. Позднее начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды Виталий Фельдшеров сообщил ТАСС, что национальная команда фактически лишилась возможности выступить на турнире.

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"Невыдача США виз российской команде по вольной борьбе - это очередной удар не только по российским атлетам, но и по мировому спорту. Такое решение вызывает недоумение даже у самих американских спортсменов, - отметил Дегтярев. - Нехватка консульского персонала или любая другая формальная причина отказа в получении виз спортсменами говорит о некомпетентности, о том, что страна не справляется со своими обязательствами. Международному спортивному сообществу пора понять, что на месте российских спортсменов могут оказаться атлеты из любой другой страны".

Дегтярев считает, что США нужно поучиться организации международных спортивных соревнований у России. "У нас огромный опыт проведения соревнований любой организационной сложности. Так, например, мы приняли закон, который позволит иностранным болельщикам въезжать в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году без визы. Своим желанием досадить России США поставили под вопрос собственную способность организовывать крупные международные спортивные мероприятия", - подытожил Дегтярев.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет в Айова-Сити (США, штат Айова) 7-8 апреля.

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