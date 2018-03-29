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Биатлонистка Акимова не выступит на чемпионате России

Спорт
29 марта, 10:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Спортсменка не успела полностью восстановиться после продолжительной болезни

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Татьяна Акимова

Татьяна Акимова

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Татьяна Акимова пропустит чемпионат России, поскольку не успела полностью восстановиться после продолжительной болезни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).

Чемпионат России стартовал в Ханты-Мансийске 29 марта и продлится до 4 апреля.

"Акимовой не будет на чемпионате России, она не смогла набрать оптимальную форму после болезни", - сообщили в СБР.

Акимова после выступления на Олимпийских играх в Пхёнчхане заболела и пропустила этапы Кубка мира в финском Контиолахти, норвежском Холменколлене и Тюмени.

Во время Игр в Пхёнчхане Акимова, которая стала третьей россиянкой в общем зачете Кубка мира (39-е место), заявила, что утратила доверие к системе тренировок, которую предлагают специалисты женской национальной команды. В этой связи спортсменка позже выступила с заявлением, что пропускает этапы по причине вирусного заболевания и призвала не искать других причин.

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