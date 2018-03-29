Матчи юниорского ЧМ в Челябинске пройдут утром и днем, если "Трактор" выйдет в финал КХЛ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Матчи юниорского чемпионата мира в Челябинске в случае выхода "Трактора" в финал Кубка Гагарина будут проходить утром и днем, а игры финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в эти же дни - вечером. Об этом ТАСС рассказали по телефону в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.

Чемпионат мира среди юниоров (до 18 лет) пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Столица области примет 10 игр предварительной стадии, две встречи четвертьфинала, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал. "Трактор" в случае выхода в финал Кубка Гагарина два своих домашних матча проведет 18 и 20 апреля, а также, если потребуется, 24 апреля.

"Если оба соревнования будут совмещаться, то на льду и бортах останется реклама чемпионата мира. Соответственно, в утреннее и дневное время будут проходить матчи чемпионата, а в вечернее - игра КХЛ, - сказали в пресс-службе. - Все это согласовано с IIHF [Международной федерацией хоккея]".

На 20 и 24 апреля запланировано по два матча чемпионата мира, которые начнутся в 15:30 и 19:30 по местному времени (13:30 и 17:30 мск). 24 апреля вечером сборная России сыграет заключительный матч группового этапа с командой Словакии.