За ЦСКА глубокий состав, за СКА — мастерство и опыт тренеров

В четверг матчем в Санкт-Петербурге откроется полуфинальная серия Кубка Гагарина между московским ЦСКА и питерским СКА. Безусловные фавориты чемпионата вынуждены в очном противостоянии решать, кто завершит борьбу за главный трофей сезона. Обе армейские команды в первом раунде не проиграли ни одного матча, при этом ЦСКА пропустил только одну шайбу. Во втором круге действующий обладатель Кубка Гагарина потерпел одно поражение, ЦСКА — только два.

ЦСКА на прошедшем совете директоров КХЛ предложил сделать плей-офф перекрестным с третьего раунда для того, чтобы в финале могли встречаться команды из одной конференции. Недовольство москвичей можно понять, ведь армейские команды за последние четыре года встречались в полуфинале три раза и дважды петербуржцы были сильнее. СКА и ЦСКА на данный момент являются базовыми клубами сборной России. На Олимпийских играх выступили 15 хоккеистов из петербургского клуба и восемь из московского.

Хоккейные эксперты рассказали ТАСС о преимуществах клубов и выразили свое мнение о возможных изменениях плей-офф

Андрей Николишин, бывший игрок ЦСКА и тренер: Будет интересная серия, противостояние двух систем как на льду, так и вне его. Все игры будут боевыми, в последние годы это непримиримое соперничество. Наверняка будут какие-то стычки, столкновения. У ЦСКА, конечно, есть потери, но клуб имеет шесть звеньев, так что проблем с составом быть не должно. ЦСКА может одержать победу благодаря ровному и глубокому составу, а также физической подготовке. Хорошо организована игра в обороне плюс сильная вратарская линия.

СКА — мастеровитая команда, во всех линиях укомплектована очень хорошо, добротно. За петербуржцев говорит опыт побед в плей-офф. 15 олимпийских чемпионов, опытный и грамотный тренерский штаб — вот самые сильные стороны. Эту серию можно было бы назвать скрытым финалом, но в этом сезоне очень выделяется игра "Ак Барса" на "Востоке". Казанцы сильно выступают, показательным был полуфинал конференции с магнитогорским "Металлургом". Считаю, что у "Ак Барса" есть шансы против СКА или ЦСКА.

Армейские клубы хотят играть в финале, чтобы бороться за Кубок. Думаю, предложение, вынесенное вчера на совет директоров лиги, — это инициатива клубов, которые не хотят встречаться между собой раньше финала. Одно дело проиграть в финале, совсем другое — в полуфинале. Идея противостояний восточных команд с западными в целом хорошая, с любого этапа. Я считаю, что пересечение команд конференций только подогревает зрительский интерес.

Владимир Плющев, бывший главный тренер юниорской и молодежной сборных России, главный арбитр КХЛ в 2015–16 годах: От финала Западной конференции жду очень жестких игр. Прекрасно помню серию между этими командами из семи матчей (в 2015 году — прим. ТАСС) , зрелище более впечатляющее, чем последующий финал. Думаю, борьба пойдет не на жизнь, а на смерть.

Молодые московские армейцы захотят реабилитироваться за все предыдущие поражения в Кубке Гагарина и думаю, что СКА не будет просто. Я еще два года назад говорил, что нужно играть плей-офф крест на крест, как в международных турнирах. Бывает такое, что команды из одной группы обыгрывают все команды из другой и становятся призерами, так и здесь.

Встречаясь с различными командами таким способом, выявляются сильнейшие. Это будет намного интереснее. Сейчас же, чтобы дойти до финала, постоянно приходится играть с одними и теми же командами. А так не будет иметь значения, какие конференции представляют команды, в решающей серии встретятся два сильнейших клуба.

СКА очень сильно играет в большинстве — это важный показатель. В таких сериях игра в неравных составах может быть определяющей, потому что команды по уровню не сильно отличаются. В этом компоненте петербуржцы выглядят лучше, чем москвичи. Тренерский штаб ЦСКА, имея в своем активе достаточно классных игроков, так и не сумел наладить игру в большинстве, что может стать определяющим.

Эпизод матча ЦСКА - СКА © Елена Руско/ТАСС

Интересно, сделает ли тренерский штаб ЦСКА выводы из предыдущих поражений. У команд абсолютно разные игровые концепции. Армейцы Москвы всегда играли в жесткий прессинг, который приводил к большому количеству удалений, а потом петербуржцы реализовывали большинство. У ЦСКА хорошая скамейка, которая помогает им маневрировать составом, вводить практически равноценные силы в случае усталости или потерь.

Федор Канарейкин, бывший тренер "Металлурга", чемпиона России — 2007: Что предвещали в начале сезона по комплектованию команд, то и свершилось. Финал Западной конференции был предсказуем, все ждали этого противостояния. ЦСКА на протяжении многих лет подбирается к цели, которую ставит перед собой, но все время оступается. Команде чего-то не хватало в ключевые моменты, поэтому интересно будет посмотреть, что предложит ЦСКА на этот раз. В обоих клубах собраны все сильнейшие российские хоккеисты, почти все играли за сборную на Олимпиаде.

Шансы на победу в серии, откровенно говоря, равные, но я с небольшим перевесом отдам предпочтение СКА. Думаю, каждая команда будет искать счастье в атаке, у обеих команд собрано достаточно много классных игроков. Хочется посмотреть на противостояние давно являющихся звездами Дацюка и Ковальчука, а также молодого Капризова. Очень интересно, как он [Капризов] будет действовать в этом соперничестве.

Олег Знарок © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В этом розыгрыше плей-офф сильно играет вратарь ЦСКА Сорокин, и от того, как он проявит себя в противостоянии с Коскиненом, во многом зависит окончательный исход серии. Игра команд в неравных составах выйдет на первый план наряду с выступлением вратарей. В обеих командах собрано много индивидуально сильных хоккеистов, которые способны решить судьбу матча. В целом много факторов могут сказаться на результате в ту или иную сторону: тактическая подготовка, выносливость, терпение, дисциплина. ЦСКА уже прошел проверку на прочность в играх с "Йокеритом".

Все хоккеисты будут также стремиться на предстоящий чемпионат мира. Эта серия будет проходить перед глазами главного тренера сборной, и игра в ней будет иметь вес для попадания на мировое первенство.

Артем Крук