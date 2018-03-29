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Воробьев: Тольятти будет сложно сохранить хоккейные традиции после исключения "Лады"

Спорт
29 марта, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Ранее совет директоров КХЛ принял решение не включать "Ладу" в состав участников лиги на следующий сезон

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Петр Воробьев

Петр Воробьев

© ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Тольяттинскому хоккею будет сложно сохранить своих воспитанников после исключения "Лады" из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС выразил заслуженный тренер России, бывший главный тренер "Лады" Петр Воробьев.

В среду совет директоров КХЛ принял решение не включать "Ладу" в состав участников лиги в следующем сезоне. В рейтинге эффективности клубов, который берется за три года и учитывает восемь пунктов: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен и потенциал локального рынка, "Лада" заняла предпоследнее место.

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"Лада" - далеко не последний клуб для меня, не понимаю решения КХЛ исключить ее. Там всегда были хорошие игроки. А сейчас, я думаю, что из школы побегут дети, сложно будут сохранить своих воспитанников в Тольятти. Родители тоже все понимают и будут меньше отдавать детей в местные школы, так что думаю, что Тольятти будет тяжело удержать хоккейные традиции", - считает Воробьев.

КХЛ также приняла решение проводить матчи 7 сентября без участия "Локомотива". В этот день в 2011 году самолет с хоккеистами ярославского "Локомотива", вылетавшими на первый матч чемпионата в Минск, потерпел крушение. В авиакатастрофе погибли 44 человека, включая 26 хоккеистов. С тех пор лига не проводила матчи 7 сентября.

"Я считаю решение проводить матчи КХЛ 7 сентября правильным и взвешенным. Это правильно, жизнь течет, времени прошло достаточно. Что касается "Локомотива", то эту трагедию там еще очень долго будут помнить. Думаю, что в данном случае решение о том, что "Локомотив" не будет играть в этот день, а остальные команды будут, - обдуманное и логичное", - сказал Воробьев.

Воробьев возглавлял "Ладу" с 2001 по 2006 и с 2008 по 2010 год. Под его руководством тольяттинский клуб становился серебряным призером чемпионата России (2005), дважды бронзовым (2003, 2004) и выиграл Континентальный кубок в 2006 году. С 1996 по 2001 год он тренировал ярославское "Торпедо", которое в 2000 году сменило название на "Локомотив". Во время катастрофы возглавлял клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Локо".

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