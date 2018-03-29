Шляхтин: вопрос возвращения "Лады" в КХЛ должен решаться большими частными компаниями

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" может вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) только при поддержке крупных частных инвесторов. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Самарской области, вице-президент "Лады" Дмитрий Шляхтин.

В среду совет директоров КХЛ принял решение не включать "Ладу" в состав участников турнира в следующем сезоне. Данное решение лиги опиралось на рейтинг эффективности клубов, который формируется за три года и учитывает восемь критериев: спортивные достижения, расходы на оплату труда игроков, ТВ-индекс, долю государственного финансирования, заполняемость арен, несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками, вместимость арен и потенциал локального рынка. По этим показателям "Лада" заняла предпоследнее место в лиге, при этом непосредственно по спортивным результатам клуб по итогам регулярного чемпионата КХЛ оказался на 13-м месте Восточной конференции из 14. В 2010 году "Лада" уже исключалась из КХЛ, продолжив выступления в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), а с сезона-2014/15 клуб вновь вернулся в КХЛ.

"Первый раз нас выкинули, потому что арена не соответствовала [требованиям лиги], но регион построил арену, а теперь нас выкинули, потому что спортивные результаты низкие, - сказал Шляхтин. - При этом очень большая часть финансирования - бюджетная, но как иначе? У нас ведь нет каких-то якорных спонсоров и компаний, которые могли бы полностью взять на себя нагрузку по содержанию профессионального хоккейного клуба, и область взяла на себя эти обязательства. Конечно, если денег не будет, то, естественно, никто в КХЛ возвращаться не будет, этот вопрос в большой степени должен решаться серьезными компаниями, которые должны наш хоккей поддержать".

Вице-президент "Лады" выразил мнение, что четыре года, которые клуб провел в КХЛ после первого исключения из лиги, являются недостаточным сроком для полноценной реализации поставленных регламентом критериев. "Лада" - это больше, чем хоккей для Тольятти, это школа, история и традиции. Если ставить какие-то критерии, то они, например, сейчас и в легкой атлетике пишутся, где требуют от нас признания доклада Макларена (расследование главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о допинге в российском спорте - прим. ТАСС). Мое мнение, что четыре года, которые дали "Ладе", являются недостаточным сроком: первый год - это вообще становление, второй год - закрепление, третий сезон - уже ситуация более-менее, а теперь вот все", - сказал Шляхтин.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что перспективы развития хоккея в Самарской области пока выглядят неоднозначными. "В прошлом году мы заявили ЦСК ВВС (клуб из Самары - прим. ТАСС) в ВХЛ, чтобы полностью выстроилась вертикаль, то есть у нас в регионе появились команды КХЛ, ВХЛ, ЮХЛ (Юниорская хоккейная лига), МХЛ (Молодежная хоккейная лига). За последние пять лет построено 17 ледовых арен - все это колоссальный прорыв в развитии регионального хоккея. Однако теперь я не могу на сто процентов точно сказать, останется ли клуб "Ладья" в МХЛ, будут ли две команды из региона в ВХЛ, так как жду возвращения губернатора, с которым будем концептуально думать, что делать, ведь мои мысли и желания - это одно, а финансовые возможности - это совершенно другое", - отметил Шляхтин.

Вице-президент "Лады" выразил уверенность, что в клубе произойдут серьезные кадровые перестановки. "Конечно, [главный тренер "Лады"] Артис Аболс точно уйдет, это даже не обсуждается. Думаю, менеджмент тоже изменится", - подытожил он.