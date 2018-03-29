Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ранее игравший за сборную Украины хоккеист Падакин вошел в состав олимпийской сборной РФ

Спорт
29 марта, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Матчи между сборными России и Германии будут сыграны 6 и 7 апреля на арене ледового дворца "Большой" в Сочи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Павел Падакин

Павел Падакин

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Стал известен состав олимпийской сборной России по хоккею на два матча против сборной Германии, которые пройдут в рамках Евровызова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Матчи между сборными России и Германии будут сыграны 6 и 7 апреля на арене ледового дворца "Большой" в Сочи. 6 апреля игра начнется в 19:30 мск, 7 апреля - в 17:00 мск.

В состав сборной вошел нападающий ХК "Сочи" Павел Падакин. Ранее он выступал за молодежную и юношескую сборные Украины. За взрослую сборную Украины форвард провел пять матчей в сезоне-2013/14. За "Сочи" Падакин играет с 2016 года.

В состав сборной России вошли:

  • вратари Александр Судницин ("Локомотив"), Иван Бочаров ("Динамо", Москва), Александр Трушков ("Спартак");
  • защитники Никита Трямкин ("Автомобилист"), Александр Елесин ("Локомотив"), Алексей Береглазов ("Металлург", Магнитогорск), Максим Минеев ("Авангард"), Евгений Кулик, Владислав Провольнев (оба - "Спартак"), Николай Демидов, Иван Верещагин (оба - "Сибирь");
  • нападающие Дмитрий Кагарлицкий ("Северсталь"), Павел Красковский, Егор Коршков, Артем Ильенко (все - "Локомотив"), Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Михеев (все - "Авангард"), Александр Хохлачев, Александр Дергачев, Вячеслав Лещенко (все - "Спартак"), Павел Падакин ("Сочи"), Алексей Бывальцев ("Амур"), Денис Зернов ("Лада").

Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. Его целью является подготовка большинства сборных команд к чемпионату мира, стартующему обычно в конце апреля - начале мая. Формат соревнования был утвержден на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в 2011 году. Согласно ему, команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу IIHF, проводят серию сдвоенных матчей с ведущими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
2
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
3
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
4
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
5
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
6
Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина
7
Власти Кузбасса не имеют информации о возможной отставке Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама