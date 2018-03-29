Ранее игравший за сборную Украины хоккеист Падакин вошел в состав олимпийской сборной РФ

ТАСС, 29 марта. Стал известен состав олимпийской сборной России по хоккею на два матча против сборной Германии, которые пройдут в рамках Евровызова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Матчи между сборными России и Германии будут сыграны 6 и 7 апреля на арене ледового дворца "Большой" в Сочи. 6 апреля игра начнется в 19:30 мск, 7 апреля - в 17:00 мск.
В состав сборной вошел нападающий ХК "Сочи" Павел Падакин. Ранее он выступал за молодежную и юношескую сборные Украины. За взрослую сборную Украины форвард провел пять матчей в сезоне-2013/14. За "Сочи" Падакин играет с 2016 года.
В состав сборной России вошли:
Турнир Европейского хоккейного вызова был создан в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран. Его целью является подготовка большинства сборных команд к чемпионату мира, стартующему обычно в конце апреля - начале мая. Формат соревнования был утвержден на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в 2011 году. Согласно ему, команды, не входящие в число ведущих согласно рейтингу IIHF, проводят серию сдвоенных матчей с ведущими европейскими сборными - России, Швеции, Финляндии и Чехии.